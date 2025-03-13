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Царьград

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RT: экс-глава Суджанского района Богачев ранен в Курской области

RT: экс-глава Суджанского района Богачев ранен в Курской области

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области.Как сообщает RT, бывший глава Суджанского района Александр Богачев ранен в Курской области.

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