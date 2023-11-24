Врач Антонов: при переломе корневой части зуба нет возможности его спасти

Срочное удаление зуба — это экстренная манипуляция, которую проводит стоматолог только в том случае, если нет никакой возможности спасти его или если зуб становится источником инфекции, проникающей в костную ткань и кровь.
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