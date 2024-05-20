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Театр абсурда

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Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок

Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок

Вот честное слово: читаешь неожиданно здравые мысли в польском издании Mysl Polska и ассоциативно вспоминаешь анекдот про Зоркого Сокола.

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Комментарии
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Наталия
Если Польша сможет забрать часть Западной Украины, люди, живущие там, в полной мере почувствуют всю разницу между спокойной и безопасной   жизнью  в составе СССР, и,  существованием в качестве второсортного  &quot;хохлятского быдла &quot; в составе Польши.
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12 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Не прошло и двух с половиной лет СВО, как наши польские соседи вдруг прозрели&quot;. Говоря чеховским языком - &quot;этого не может быть, потому что не может быть никогда&quot;. Хотя в Польше периодически бывали лидеры, которые хорошо понимали, ГДЕ находятся настоящие враги поляков. Но предостережения на этот счет растворялись как капли дождя в водах Вислы. Весной 1981 года, за несколько месяцев до введения военного положения, лидер страны генерал Ярузельский в одном из выступлений по такому случаю заметил:&quot;Глупо искать друзей далеко, а врагов близко&quot;. Есть ли хоть один поляк, запомнивший эти слова?
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11 час.

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