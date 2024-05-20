Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок

Bogdan Stupin

"...Не прошло и двух с половиной лет СВО, как наши польские соседи вдруг прозрели". Говоря чеховским языком - "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Хотя в Польше периодически бывали лидеры, которые хорошо понимали, ГДЕ находятся настоящие враги поляков. Но предостережения на этот счет растворялись как капли дождя в водах Вислы. Весной 1981 года, за несколько месяцев до введения военного положения, лидер страны генерал Ярузельский в одном из выступлений по такому случаю заметил:"Глупо искать друзей далеко, а врагов близко". Есть ли хоть один поляк, запомнивший эти слова?