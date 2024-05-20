Вот честное слово: читаешь неожиданно здравые мысли в польском издании Mysl Polska и ассоциативно вспоминаешь анекдот про Зоркого Сокола.
Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Если Польша сможет забрать часть Западной Украины, люди, живущие там, в полной мере почувствуют всю разницу между спокойной и безопасной жизнью в составе СССР, и, существованием в качестве второсортного "хохлятского быдла " в составе Польши.
Ответить
12 час.
Bogdan Stupin
"...Не прошло и двух с половиной лет СВО, как наши польские соседи вдруг прозрели". Говоря чеховским языком - "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Хотя в Польше периодически бывали лидеры, которые хорошо понимали, ГДЕ находятся настоящие враги поляков. Но предостережения на этот счет растворялись как капли дождя в водах Вислы. Весной 1981 года, за несколько месяцев до введения военного положения, лидер страны генерал Ярузельский в одном из выступлений по такому случаю заметил:"Глупо искать друзей далеко, а врагов близко". Есть ли хоть один поляк, запомнивший эти слова?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии