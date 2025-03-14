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Саратовская область: экстренные службы наготове из-за угрозы беспилотников

Саратовская область: экстренные службы наготове из-за угрозы беспилотников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о приведении экстренных служб в полную готовность из-за потенциальной угрозы беспилотников, исходящей по данным министерства обороны.

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