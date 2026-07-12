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Спорт Уик-Энд

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Белоус: Тюкавин с «Зенитом» - это может быть, а всё связанное со «Спартаком» несерьезно, потому что «Лукойл» испытывает не самые лучшие времена

Белоус: Тюкавин с «Зенитом» - это может быть, а всё связанное со «Спартаком» несерьезно, потому что «Лукойл» испытывает не самые лучшие времена

- Этим летом со «Спартаком» связывают Тюкавина, Кругового и Головина. Это значит, что у клуба есть деньги и он может побороться с «Зенитом» по финансам? – вопрос известному футбольному функционеру Юрию Белоусу.

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