Глава нижегородского минэкономразвития: «Экономика региона вышла на уверенный рост»

УФА, 1 декабря, ФедералПресс. Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов в интервью «ФедералПресс» рассказал о ситуации в экономике региона, развитии внутреннего туризма и росте промышленного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии