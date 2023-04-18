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Майк Браун об эпизоде с Сабонисом и Грином: «Посмотрим, какое решение примет НБА, когда посмотрит повтор»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время второго матча серии наступил одной ногой на форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, который оказался на паркете во время борьбы за подбор.

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