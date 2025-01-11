Кавалеристы Второй мировой. Мифы Вульки Венгловой, 1939 г

Предыдущая страница: Кавалерия Второй Мировой войны: АГ-капитан Джимми Старишвили, СССР. (Часть 2) «Много лет спустя я увидел сохранившиеся кадры кинохроники: польские кавалеристы обнажили сабли и бросились на немецкие танки, лавинообразно наступающие через Варшаву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии