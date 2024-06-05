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  • Алекс Сэм
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Spiegel узнал о попытке бизнесмена спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

Spiegel узнал о попытке бизнесмена спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в РФ к пяти годам лишения свободы за хищение акций каршеринга BelkaCar, якобы попытался скрыться от правосудия на территории посольства Германии в Москве, однако после длительных переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмиссии.

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