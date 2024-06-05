Spiegel узнал о попытке бизнесмена спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в РФ к пяти годам лишения свободы за хищение акций каршеринга BelkaCar, якобы попытался скрыться от правосудия на территории посольства Германии в Москве, однако после длительных переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмиссии.