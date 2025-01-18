Учёные обнаружили древнюю систему подземных пещер

Группа ученых под руководством профессора Руперта Торнтона из Университета Аризоны совершила уникальное открытие — в горном массиве Скалистых гор обнаружена древняя система подземных пещер, возраст которой превышает 300 миллионов лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии