"Национальный режим". Как алтайские компании получают статус отечественных производств

Пока в крае в реестр российских промышленников вошли лишь 10% предприятий Законопроект о возвращении в РФ ушедших иностранных брендов уже в июне может принять Госдума, поскольку в его основе лежит проект, внесённый на рассмотрение ещё в 2020 году.