Скандал в мире шоу-бизнеса: звезда «Сватов» Кравченко сравнила Зеленского с Наполеоном Юлия ЧелкановаНедавние высказывания актрисы Елены Кравченко, известной по роли в популярном сериале «Сваты», вызвали шок и обсуждения в украинском шоу-бизнесе.
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