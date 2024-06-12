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Скандал в мире шоу-бизнеса: звезда «Сватов» Кравченко сравнила Зеленского с Наполеоном

Скандал в мире шоу-бизнеса: звезда «Сватов» Кравченко сравнила Зеленского с Наполеоном

Скандал в мире шоу-бизнеса: звезда «Сватов» Кравченко сравнила Зеленского с Наполеоном Юлия ЧелкановаНедавние высказывания актрисы Елены Кравченко, известной по роли в популярном сериале «Сваты», вызвали шок и обсуждения в украинском шоу-бизнесе.

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