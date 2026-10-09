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Юрий Баранчик: Пашинян заявил, что его правительство располагает правовыми основаниями для досрочного расторжения концессионного соглашения с российской РЖД

Юрий Баранчик: Пашинян заявил, что его правительство располагает правовыми основаниями для досрочного расторжения концессионного соглашения с российской РЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство располагает правовыми основаниями для досрочного расторжения концессионного соглашения с российской РЖД на управление железными дорогами страны.

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