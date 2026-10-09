Юрий Баранчик: Пашинян заявил, что его правительство располагает правовыми основаниями для досрочного расторжения концессионного соглашения с российской РЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство располагает правовыми основаниями для досрочного расторжения концессионного соглашения с российской РЖД на управление железными дорогами страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономист Иосиф Д...
- Александр Коц: Ал...
- Военный эксперт В...
надо ее разобрать, эту железную дорогу..., осликов в армянии много...