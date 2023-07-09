Каждый день Люк гулял со своим хозяином Сашей по набережной реки их небольшого города. Они жили в одном из домов, стоящих вдоль набережной.
Крепкий орешек
Комментарии
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Элеонора Коган
Трогательно, аж до слёз!!!!Люк настоящий друг спас хозяину жизнь, выбрав нужного человека!!!!
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4 час.
Элеонора Коган
Люк настоящий друг, несмотря на свой суровый вид!!!А душа у него на самом деле была нежной и ранимой!!!А друг познаётся в беде.
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4 час.
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