после тренировки мозг переносит рутинные задачи из лобной коры в височную

Исследователи Медицинского центра Джорджтаунского университета показали, что после длительной тренировки мозг способен перенаправить часть задач в обход главного "вычислительного центра", позволяя выполнять два дела по-настоящему одновременно, а не быстро переключаться между ними.
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