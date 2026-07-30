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Газета.ру

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после тренировки мозг переносит рутинные задачи из лобной коры в височную

после тренировки мозг переносит рутинные задачи из лобной коры в височную

Исследователи Медицинского центра Джорджтаунского университета показали, что после длительной тренировки мозг способен перенаправить часть задач в обход главного "вычислительного центра", позволяя выполнять два дела по-настоящему одновременно, а не быстро переключаться между ними.

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