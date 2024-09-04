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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»

Чемпион мира по дзюдо вошел в тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга летом этого года.  «Я уже успел поработать с командой – провел с ней три недели.

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