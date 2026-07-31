Россиянам напомнили об увеличении накопительной пенсии с 1 августа

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов заявил, что Социальный фонд России (СФР) проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий с 1 августа.
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