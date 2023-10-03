В Астраханской области стартовала Большая учительская неделя

Большая учительская неделя в Астрахани началась в Центре опережающей профессиональной подготовки стратегическим интенсивом, об этом 2 октября сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.
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