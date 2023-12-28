Континентальная часть Китая осудила высказывания Лай Циндэ, связанные с риском войны

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду раскритиковал заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ за его высказывания, связанные с риском войны между двумя берегами Тайваньского пролива.
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