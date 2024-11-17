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Мода и Шоу-бизнес

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Блогер Сергей Сухов о зависимости от телефона, путешествиях и реалити «Первые на деревне»

Блогер Сергей Сухов о зависимости от телефона, путешествиях и реалити «Первые на деревне»

Сергей, почему вы решили участвовать в реалити «Первые на деревне»? — На самом деле все было достаточно прозаично: меня пригласили, и я, конечно же, ухватился за возможность проверить себя, не только физически, но и в целом, поместить себя в нетипичные условия.

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