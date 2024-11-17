Блогер Сергей Сухов о зависимости от телефона, путешествиях и реалити «Первые на деревне»

Сергей, почему вы решили участвовать в реалити «Первые на деревне»? — На самом деле все было достаточно прозаично: меня пригласили, и я, конечно же, ухватился за возможность проверить себя, не только физически, но и в целом, поместить себя в нетипичные условия.