Трамп отменил удары по Ирану для соглашения по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть много времени для переговоров с Ираном. Он также указал, что 2 августа отменил удары по Тегерану в свете будущей сделки, которая включает открытие Ормузского пролива и ядерные договоренности.
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