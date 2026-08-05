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Царьград

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Трамп отменил удары по Ирану для соглашения по ядерной программе

Трамп отменил удары по Ирану для соглашения по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть много времени для переговоров с Ираном. Он также указал, что 2 августа отменил удары по Тегерану в свете будущей сделки, которая включает открытие Ормузского пролива и ядерные договоренности.

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