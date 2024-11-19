Рязанцы возмутились росту цен на бензин

По словам автора публикации, каждую неделю цена растёт в районе 20 копеек за литр. «Это по инфляции? И не из-за роста цен на энергоносители, в числе прочего, у нас и инфляция идет?» — возмутился очевидец.
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