В Новосибирске Subaru Impreza влетел в торговый павильон

Авария произошла вечером 5 января на пересечении Жуковского и Дмитрия Донского.Вечером в пятницу, 5 января, на пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского автомобиль Subaru Impreza влетел в торговый павильон.
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