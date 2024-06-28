Полейте в июне грядки со свеклой этим средством для получения крупных корнеплодов: как зарядить посадки на рост Евгения КомароваНа многих огородных участках в этом сезоне активно используют удобрения для выращивания свеклы, которая славится своей способностью хорошо сохраняться в погребе до конца весны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии