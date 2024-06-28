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Полейте в июне грядки со свеклой этим средством для получения крупных корнеплодов: как зарядить посадки на рост

Полейте в июне грядки со свеклой этим средством для получения крупных корнеплодов: как зарядить посадки на рост

Полейте в июне грядки со свеклой этим средством для получения крупных корнеплодов: как зарядить посадки на рост Евгения КомароваНа многих огородных участках в этом сезоне активно используют удобрения для выращивания свеклы, которая славится своей способностью хорошо сохраняться в погребе до конца весны.

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