Полейте в июне грядки со свеклой этим средством для получения крупных корнеплодов: как зарядить посадки на рост Евгения КомароваНа многих огородных участках в этом сезоне активно используют удобрения для выращивания свеклы, которая славится своей способностью хорошо сохраняться в погребе до конца весны.