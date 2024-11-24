22 заброшенных места, где еще совсем недавно были люди

Современные «заброшки» не имеют ничего общего с руинами древности, которыми так дорожат археологи. Несмотря на опасность посещения заброшенных мест, каждый экстремал знает не меньше десятка локаций, где давно «не ступала нога человека».
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