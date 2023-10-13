Замглавы ЕК призвал Турцию выбрать между ЕС с НАТО и Россией с Ираном и ХАМАС

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас 12 октября заявил, что Турция должна выбрать, быть ли ей на стороне Евросоюза (ЕС) с НАТО или на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской группировки «Хезболла».