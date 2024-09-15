Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Страна террористической демократии, где один отстранённый постоянно отдыхает, второй, кандидат, играет в гольф и как ..."Не смог закончит...
  • Геннадий Бережнов
    Депутат призвал парламент провести выборы президента. Так призывать то надо США! Вот это был бы хороший выстрел! А та...Украинский суд ра...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Без таких актрис наша страна не обойдётся, такой "талант ", и зачем мы кормим всякое ничтожество.Оскорблявшая Росс...

Глава ГУР Буданов* пожаловался на беспомощность ВСУ против двух видов русского оружия

Глава ГУР Буданов* пожаловался на беспомощность ВСУ против двух видов русского оружия

Украинский разведчик считает проблемой ракеты "Искандер" и многотонные авиабомбы.Кирилл Буданов* назвал головной болью ВСУ наращивание Россией производства ракет типа "Искандер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх