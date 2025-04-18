Старый жесткий диск, переделанный в шлифовальный станок с переменной скоростью вращения диска, отлично шлифует

Один предприимчивый человек поделился быстрым пошаговым руководством, показывающим, как превратить старый жесткий диск (HDD) в небольшую, но полезную дисковую шлифовальную машину с переменной скоростью вращения.
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