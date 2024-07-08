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Больше 50% россиян не могут работать эффективно

Больше 50% россиян не могут работать эффективно

Совкомбанк Страхование Жизни провела опрос более 600 россиян и выяснила, что 53% респондентов каждый день страдают из-за сухого воздуха: в первую очередь он повреждает слизистые организма, которые должны защищать его от бактерий и вирусов, поэтому повышается риск заболевания ОРВИ и гриппом, снижается иммунитет, из-за раздражения и першения в горле и иных беспокоящих симптомов ухудшается качество сна, что снижает продуктивность человека на 30-40%.

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