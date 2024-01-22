Синоптик Позднякова: 24 января в Москве может случиться оттепель

В Москве на этой неделе может случиться еще один случай с положительной температурой. Он ожидается в среду, 24 января, уточнила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
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