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Собаки на Сенне: завизированный семьей гонщика сериал стал провалом

Собаки на Сенне: завизированный семьей гонщика сериал стал провалом

Шестисерийный фильм «Сенна» — один из самых долгожданных релизов Netflix в этом сезоне. Он адресован и миллионам фанатов легендарного пилота «Формулы-1», и тем, кто только слышал это имя, но был не в курсе трагической и звездной судьбы великого бразильского спортсмена.

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