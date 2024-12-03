Собаки на Сенне: завизированный семьей гонщика сериал стал провалом

Шестисерийный фильм «Сенна» — один из самых долгожданных релизов Netflix в этом сезоне. Он адресован и миллионам фанатов легендарного пилота «Формулы-1», и тем, кто только слышал это имя, но был не в курсе трагической и звездной судьбы великого бразильского спортсмена.