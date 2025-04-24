Пасха мёртвых 2025: когда живые вспоминают ушедших со светлой улыбкой Ирина Валькова24 апреля православные чтят память усопших на Навский четверг — тихий, но значимый день послепасхальной недели 24 апреля 2025 года — особая дата в православном календаре.