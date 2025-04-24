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Пасха мёртвых 2025: когда живые вспоминают ушедших со светлой улыбкой

Пасха мёртвых 2025: когда живые вспоминают ушедших со светлой улыбкой

Пасха мёртвых 2025: когда живые вспоминают ушедших со светлой улыбкой Ирина Валькова24 апреля православные чтят память усопших на Навский четверг — тихий, но значимый день послепасхальной недели 24 апреля 2025 года — особая дата в православном календаре.

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