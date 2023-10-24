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Как лечить укросепаратистов?

Как лечить укросепаратистов?

Главное, не сдерживать искусственно нашу Армию, дать ей возможность воевать в полную силу Удивителен феномен человеческой психики.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Проголосовали, попробовали,одурманились Западом,а теперь умирают на фронте за их интересы,или прячутся в других странах,вот и вся независимость.
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3 д.
александр почекунин
а японцев как они денацифицировали
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2 д.
александр почекунин
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2 д.

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