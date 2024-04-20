Финляндия обратилась в ЕС за помощью из-за закрытия границы с Россией

В восточных областях страны тяжелая экономическая ситуация Бизнес Восточной Финляндии страдает из-за закрытия границы с Россией, «торговля и туризм практически остановились», сообщает РБК со ссылкой на заявление премьер-министра республики Петтери Орпо финской телерадиокомпании Yle.
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