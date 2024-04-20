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Петербургский дневник

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Финляндия обратилась в ЕС за помощью из-за закрытия границы с Россией

Финляндия обратилась в ЕС за помощью из-за закрытия границы с Россией

В восточных областях страны тяжелая экономическая ситуация Бизнес Восточной Финляндии страдает из-за закрытия границы с Россией, «торговля и туризм практически остановились», сообщает РБК со ссылкой на заявление премьер-министра республики Петтери Орпо финской телерадиокомпании Yle.

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Комментарии
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vestrans velev
A fini cto hoteli? Voidut v nato i budet vsio v medom? Da net budet esco huje i huje.nu eto i oni hoteli
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13 час.
Eduard
У Европы ещё есть деньги?Украину кормят,пытаются Грузию,Армению,Молдавию подкупить!
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Долбоящеры....
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8 час.

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