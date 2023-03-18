Эрдоган дал зеленый свет Финляндии для членства в НАТО, а Швеция пусть подождет

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, парламент одобрит заявку Финляндии для вступления в НАТО, а вот Швеция останется в подвешенном состоянии, при этом политик ожидает завершения ратификации заявки Финляндии до выборов в своей стране.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, парламент одобрит заявку Финляндии для вступления в НАТО, а вот Швеция останется в подвешенном состоянии, при этом политик ожидает завершения ратификации заявки Финляндии до выборов в своей стране.
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