Interia.pl: четверть населения Польши негативно относится к украинским беженцам

Около четверти населения Польши (22%) отрицательно относятся к украинцам, прибывшим в страну. Об этом говорят данные опроса "Барометра рынка труда", проведенного национальной Кадровой службой, сообщает издание Interia.
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