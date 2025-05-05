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Россиянам рассказали о вредных сочетаниях продуктов

Россиянам рассказали о вредных сочетаниях продуктов

Очень большая нагрузка приходится на пищеварительную систему в период праздников и застолий, это связано как с перееданием в целом, так и с различными сочетаниями продуктов, рассказала аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова.

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