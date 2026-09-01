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Спорт Уик-Энд

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Армейцы потонули в водах Тихого Дона

Армейцы потонули в водах Тихого Дона

ЦСКА на берегах Дона потерпел поражение в кубковом матче с «Ростовом» со счётом 0:2. Игра проходила в рамках 3-го тура группы «D» в «Пути РПЛ».

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