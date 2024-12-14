В тамбовском колледже оборудовали комнату матери и ребёнка

В Жердевском округе реализуется пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. В этой связи, для поддержки молодых семей в местном колледже сахарной промышленности оборудовали "Комнату матери и ребенка".
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