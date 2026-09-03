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Новости Тамбова

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Компанию "Ланта" продают путём публичного предложения

Компанию "Ланта" продают путём публичного предложения

Национализированного оператора связи – ООО «Ланта» выставили на повторные торги. На этот раз продажа 100% уставного капитала компании организована через публичное предложение, поскольку предыдущий электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

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