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Экс-советник Шойгу: Армию наконец-то не останавливают для переговоров. Лето отработали на «4+»

Экс-советник Шойгу: Армию наконец-то не останавливают для переговоров. Лето отработали на «4+»

Главная особенность лета 2026 года – российская армия впервые за все время СВО не стала отвлекаться на переговоры и приступила к вертикальной тактике эскалации конфликта.

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