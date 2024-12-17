Прогноз погоды в Крыму на 17 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 17 декабряВ Симферополе +9 и небольшой дождьВ Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и пасмурноВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +12 и небольшой дождьВ Керчи +10 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .