Прогноз погоды в Крыму на 17 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 17 декабряВ Симферополе +9 и небольшой дождьВ Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и пасмурноВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +12 и небольшой дождьВ Керчи +10 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .
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