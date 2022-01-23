"Известия": уровень одобрения россиянам заявок по кредитам достиг 35–40% в 2021 году

Генеральный директор "Юником24" Дмитрий Африканов заявил, что в России вырос показатель одобренья банков заявок на кредиты, за 2021 год этот показатель варьировался в пределах 35–40%, что оказалось выше, чем в пиковые периоды пандемии коронавируса.