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"Известия": уровень одобрения россиянам заявок по кредитам достиг 35–40% в 2021 году

"Известия": уровень одобрения россиянам заявок по кредитам достиг 35–40% в 2021 году

Генеральный директор "Юником24" Дмитрий Африканов заявил, что в России вырос показатель одобренья банков заявок на кредиты, за 2021 год этот показатель варьировался в пределах 35–40%, что оказалось выше, чем в пиковые периоды пандемии коронавируса.

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