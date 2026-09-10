Умный фитнес Дениса Молчанова помогает детям восстановить осанку

Любовь к детям, ум и упорство Вот три главных кита для бизнеса краснодарского предпринимателя, который с нуля строит сеть коррекционно-оздоровительных центров с помощью господдержки Идею необычного и умного фитнеса Денис Молчанов вынашивал около пяти лет.