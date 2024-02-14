ФИНАМ: Рынок не может определиться с направлением

ФИНАМ: Рынок не может определиться с направлениемИзображениеИзображениеСектор рублевых облигаций . Сегодня, как и неделей ранее, Минфин предложит на аукционах комбинацию 2,5-летнего и долгосрочного выпусков.
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