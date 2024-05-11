При падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха»

В утонувшем в реке Мойке автобусе находился 72-летний педагог Алексей Храмов — доктор медицинских наук, профессор, сотрудник петербургских вузов — «Военмеха» и электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
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