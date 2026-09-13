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Газета.ру

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Мостовой: Сафонова точно не должно быть среди номинантов на "Золотой мяч"

Мостовой: Сафонова точно не должно быть среди номинантов на "Золотой мяч"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не заслужил войти в число номинантов на «Золотой мяч» по итогам 2026 года.

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