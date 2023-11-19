После смерти фанатки Тейлор Свифт отменила концерт в Рио-де-Жанейро

Тейлор Свифт отложила концерт Eras Tour в Рио-де-Жанейро в субботу после того, как 23-летняя поклонница умерла во время ее пятничного вечернего шоу, говорится в сообщении, размещенном певицей в соцсети, сообщает Associated Press.
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