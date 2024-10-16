Уральские депутаты знают, как эффективно трудоустроить будущих медиков

Уральские депутаты поддержали инициативу коллег из заксобрания Ленинградской области по возвращению советской системы распределения выпускников высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии