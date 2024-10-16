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Уральские депутаты знают, как эффективно трудоустроить будущих медиков

Уральские депутаты знают, как эффективно трудоустроить будущих медиков

Уральские депутаты поддержали инициативу коллег из заксобрания Ленинградской области по возвращению советской системы распределения выпускников высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений.

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