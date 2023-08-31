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Карраско и «Аль-Шабаб» согласовали контракт. «Атлетико» не отпустит бельгийца, если саудовцы не заплатят больше

Карраско и «Аль-Шабаб» согласовали контракт. «Атлетико» не отпустит бельгийца, если саудовцы не заплатят больше

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Шабаб» согласовал условия личного контракта с Карраско. Бельгиец заинтересован в трансфере, но «Атлетико» не согласится отпустить полузащитника, если саудовцы не улучшат предложение.

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